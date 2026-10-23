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Virasoro y Garaví esperan el BID para pavimentar la Ruta 68

Se hizo la consulta pública de los estudios de prefactibilidad. El próximo paso es la aprobación del préstamo internacional que financiaría los trabajos.

Por WebMaster 1 min de lectura290 visualizaciones
Virasoro y Garaví esperan el BID para pavimentar la Ruta 68

La pavimentación de la Ruta Provincial N.º 68, que une Gobernador Virasoro y Garaví, sumó una nueva instancia: se realizó la consulta pública prevista en los estudios de prefactibilidad. El próximo paso es la aprobación del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financiaría la ejecución de los trabajos.

De la jornada participaron Jeroban Márquez, autoridades de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y representantes de la consultora socioambiental vinculada al BID.

Qué busca la obra

Según se informó, el proyecto apunta a mejorar la conectividad y facilitar la circulación entre ambas localidades. La pavimentación de la Ruta 68 es un pedido que las comunidades de Virasoro y Garaví vienen sosteniendo desde hace tiempo.

En ese sentido, se destacó el acompañamiento de la presidencia del Consejo Regional, a cargo de Miguel Zaluski, y de los consejeros de la Región II Tierra Colorada, que impulsaron dictámenes en favor del pedido, junto con el Gobierno provincial que encabeza Juan Pablo Valdés.

Los pasos que siguen

  • Consulta pública: realizada.
  • Aprobación del financiamiento internacional del BID: pendiente.
  • Ejecución de la pavimentación: sujeta a la aprobación del préstamo.

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