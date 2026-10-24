El Paraná sigue sobre el nivel de evacuación y hay 618 personas fuera de sus casas en Capital

La crecida del río Paraná sigue por encima del nivel de evacuación, aunque el río está estacionado. En la ciudad de Corrientes hay 618 personas evacuadas y autoevacuadas, de 183 familias, y el agua ya avanza sobre los sectores bajos de la costa.

Del total en Capital, 543 personas se autoevacuaron y 75 fueron evacuadas. La emergencia abarca más de diez barrios ribereños, entre ellos Virgen de los Dolores, Bajo Caridi, Quilmes, Bañado Norte, Punta Taitalo, Galván, Cichero, Sol de Mayo, Quinta Ferré, Itatí, Plácido Martínez, Santa Marta, Anahí y Santa Rita.

El nivel del Paraná se encuentra estacionado en 7,41 metros, por encima de los 7 metros del nivel de evacuación. A ese registro llegó el lunes pasado, cuando se cerró por precaución la Punta San Sebastián.

El avance del agua en Itatí

Uno de los sectores que concentra la preocupación es el barrio Itatí, donde la crecida avanza sobre las zonas bajas. El agua empieza a afectar áreas vulnerables y crece la inquietud de los vecinos por la posibilidad de que más viviendas queden bajo agua.

El comportamiento del río mantiene en alerta a las familias que viven cerca de la costa, muchas de las cuales dejaron sus casas de manera preventiva o pidieron asistencia ante el avance de la inundación.

Asistencia y situación en la provincia

El Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia y la Municipalidad de Corrientes distribuyen módulos alimentarios, agua, indumentaria, colchones y frazadas para las familias afectadas. También se entregan almuerzos diarios en los puntos críticos.

En toda la provincia, el registro alcanza a 728 personas evacuadas y 659 autoevacuadas: 1.387 personas fuera de sus hogares. La emergencia comprende a Capital, Paso de la Patria, Isla Apipé, Ituzaingó, Paso de los Libres, Itatí y Yahapé.

Mientras el Paraná continúa en estado de evacuación, las zonas ribereñas permanecen bajo vigilancia ante el avance del agua y la posibilidad de que más familias necesiten asistencia.