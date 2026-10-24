Homero, el chaqueño que juega en la Selección de Talla Baja y busca fondos para el Mundial

Luis Carlos Sánchez, conocido como "Homero", tiene 22 años, nació en Garaví y forma parte de la Selección Argentina de Talla Baja que disputará el Mundial de Selecciones en Rabat, Marruecos, entre el 20 y el 30 de noviembre. La delegación tiene previsto viajar dos días antes del inicio del torneo.

Homero llegó al seleccionado en 2025, después de una prueba en Apóstoles, Misiones. Desde febrero entrena en la capital de Corrientes y vuelve a su pueblo una vez por mes.

El problema de la plata y los viajes

Según contó, atraviesa una situación económica complicada y todavía no completó el monto que necesita, sobre todo para la estadía y otros gastos en Marruecos. Quienes quieran colaborar pueden hacerlo por el alias homeroo.8, a nombre de Sánchez Luis Carlos.

El traslado también le cuesta. Garaví está a unos 400 kilómetros de la capital provincial y no tiene terminal de ómnibus. Sus amigos lo ayudan con la compra de pasajes y lo llevan hasta Virasoro, donde toma el colectivo hacia Corrientes. En algunas ocasiones también colaboró el intendente de Garaví, Jeroban Marquez.

Pasajes y alojamiento asegurados

Desde el seleccionado argentino informaron que todos los jugadores correntinos del plantel ya tienen cubiertos los pasajes y el alojamiento en Marruecos, con el apoyo del gobernador Juan Pablo Valdés.