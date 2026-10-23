Caso Nancy Godoy: imputan a cuatro detenidos y piden prisión sin plazo

La investigación por la desaparición de la docente rural Nancy Estela Godoy avanzó este viernes con la formalización de las imputaciones contra los cuatro detenidos. La fiscalía cambió la calificación legal del expediente y pedirá la prisión preventiva sin plazo en la audiencia de medidas de coerción.

Las imputaciones

Rosa Leguizamón fue imputada como coautora de homicidio simple.

Zarza, Sandoval y Nahuel Rojas quedaron imputados como coautores de femicidio.

La información fue aportada por la querella y por voceros judiciales. Según esas fuentes, la situación procesal de los detenidos se agravó respecto de las primeras etapas de la causa.

Prisión preventiva sin plazo

La audiencia de medidas de coerción estaba fijada para este viernes. La fiscalía solicitará que los cuatro acusados permanezcan detenidos sin plazo mientras continúan las diligencias y avanza el proceso judicial.

Godoy es una docente rural de Goya cuya desaparición dio lugar a una causa con cinco detenidos en distintos momentos. La investigación incluyó el hallazgo de una campera de la docente en la casa de una vecina detenida, y una marcha en Goya para pedir por su aparición.