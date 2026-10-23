Yerba mate misionera llegó a China con su primera exportación directa

La Cooperativa Yerbatera Dos de Mayo, de Misiones, concretó en marzo de 2026 su primera exportación directa de yerba mate a China. El cargamento será envasado y comercializado por una empresa local del país asiático.

Récord de exportaciones en 2025

Durante 2025, las ventas al exterior de yerba mate argentina alcanzaron casi 58 millones de kilos, un crecimiento del 32,2% respecto del año anterior, según los datos difundidos junto al anuncio del envío a China.

Primera exportación directa a China : Cooperativa Yerbatera Dos de Mayo, de Misiones, en marzo de 2026.

: Cooperativa Yerbatera Dos de Mayo, de Misiones, en marzo de 2026. Envasado y comercialización : a cargo de una empresa local china.

: a cargo de una empresa local china. Récord 2025: casi 58 millones de kilos exportados, 32,2% más que en 2024.

La operación se suma a los envíos que el sector venía realizando a otros mercados y coloca a la yerba mate entre los productos argentinos con presencia comercial en China.