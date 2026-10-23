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Ganó 10 millones de libras, lo gastó todo y volvió a juntar basura

Michael Carroll tenía 19 años cuando el billete de una libra le cambió la vida. Ocho años después de la mansión y las fiestas, pidió volver a su antiguo trabajo de recolector. Dice que no se arrepiente.

Por WebMaster 1 min de lectura55 visualizaciones
Ganó 10 millones de libras, lo gastó todo y volvió a juntar basura

Michael Carroll tenía 19 años cuando ganó cerca de 10 millones de libras con un billete que le había costado una sola libra. Fue en 2002, en Inglaterra. De un día para otro dejó su trabajo de recolector de basura y les regaló millones a su familia.

El resto lo destinó a una mansión, autos, viajes y fiestas sin pausa. Los periódicos ingleses le pusieron un apodo que lo acompañó durante años: "el millonario escandaloso".

Ocho años de derroche

En 2010, casi no le quedaba nada de esa fortuna. Entonces llamó a sus antiguos empleadores y les pidió volver a su puesto de recolector de residuos.

Hoy sostiene que no se arrepiente de cómo manejó el dinero. Dice que fueron los mejores diez años de su vida y que es más feliz ahora que cuando era millonario.

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