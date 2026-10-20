Virasoro: ¿El sueldo alcanza para cubrir los gastos?
Salimos a las calles de Virasoro para preguntarle a los vecinos cómo está su economía
Por WebMaster 1 min de lectura57 visualizaciones
¿Pueden ahorrar algo o se les va todo en las cuentas?
Estuvimos en Plaza Libertad y sus alrededores.
¡Vamos a escuchar qué nos dicen los vecinos!
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