Nanci Godoy: la Fiscalía pedirá prisión preventiva sin plazos para Zarza y Sandoval

El fiscal de Esquina, Javier Mosquera, pedirá este sábado a las 10 en audiencia ante el juez de Garantías Gustavo Vallejos la prisión preventiva sin plazo para Ireneo Zarza y Felipe Sandoval, imputados como coautores del femicidio de la docente Nanci Godoy.

La medida de coerción más gravosa alcanza a los dos hombres señalados como coautores del crimen. La audiencia se realizará ante el juez de Garantías de Esquina.

Quiénes son los imputados

Ireneo Zarza era capataz de la estancia El Curupí, de 12.000 hectáreas. Dormía en un puesto tipo tapera ubicado a unos 150 metros de la escuela rural donde Nanci Godoy fue vista por última vez. Quienes lo conocen sostienen que solía ponerse violento después de tomar alcohol.

era capataz de la estancia El Curupí, de 12.000 hectáreas. Dormía en un puesto tipo tapera ubicado a unos 150 metros de la escuela rural donde Nanci Godoy fue vista por última vez. Quienes lo conocen sostienen que solía ponerse violento después de tomar alcohol. Felipe Sandoval es peón de estancia y casero de Leguizamón y Rojas. También está acusado como coautor del femicidio.

La investigación

Para la Justicia, la docente fue asesinada y en el plan criminal participaron cinco personas. La hipótesis de un ataque sexual no está descartada.

En la causa también fue imputada Rosa Leguizamón como coautora de homicidio simple, mientras que Zarza, Sandoval y Rojas lo fueron como coautores de femicidio.