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Prefectura asistió a 15 familias evacuadas por la crecida en Paso de la Patria

El operativo en el barrio Los Pescadores alcanzó a 44 adultos y 17 menores, que recibieron alimentos, agua potable y controles de salud. En las islas del río Paraguay todavía no hay pedidos de asistencia.

Por WebMaster 1 min de lectura149 visualizaciones
Prefectura asistió a 15 familias evacuadas por la crecida en Paso de la Patria

La Prefectura Naval Argentina asistió a 15 familias del barrio Los Pescadores, en Paso de la Patria, Corrientes, afectadas por la crecida de los ríos Paraná y Paraguay. El operativo alcanzó a 44 adultos y 17 menores de edad.

La intervención se hizo a pedido del comité de crisis local y contó con la Secretaría de Desarrollo Humano municipal, Bomberos Voluntarios y personal del hospital Dr. Eduardo Cicconetti. Los equipos entregaron alimentos, leche en polvo, agua potable y pastillas potabilizadoras.

Controles de salud y recorridas

Durante la jornada, el personal de salud tomó la presión arterial a los vecinos, distribuyó medicamentos y repelentes de insectos, y recorrió las zonas afectadas para relevar las necesidades de las familias.

En paralelo, Prefectura realizó patrullajes fluviales en la zona. Las tareas forman parte del Plan de Coordinación Cuenca del Plata 2026-2027, que incluye prevención, monitoreo y asistencia a las comunidades ribereñas.

Islas del río Paraguay

En la isla Sargento Mayor Bernardo Aguilar (ex isla Apando), personal de la fuerza tomó contacto con los pobladores para relevar sus condiciones de habitabilidad y evaluar eventuales necesidades de evacuación. También difundió los canales oficiales de emergencia y comunicación.

Hasta el momento no se registraron pedidos de asistencia en ese sector.

En coordinación con la Agencia Federal de Emergencias (AFE), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, la Prefectura mantiene el monitoreo de las escalas hidrométricas. La recomendación para navegantes y pobladores ribereños es informarse por los canales oficiales y tomar precauciones ante el aumento de las corrientes.

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