La Agencia Federal de Emergencias asiste a siete municipios de Corrientes por la crecida

La Agencia Federal de Emergencias (AFE) mantiene un monitoreo permanente de la crecida del río Paraná en Corrientes y coordina tareas de asistencia con las Fuerzas Federales de Seguridad y con las autoridades provinciales y municipales.

Los operativos de Gendarmería Nacional se despliegan en Corrientes Capital, Itatí, Paso de la Patria, Goya, Bella Vista, Santa Lucía y Cruz de los Milagros, según informó el organismo. Las tareas incluyen prevención, contención logística y acompañamiento a los pobladores en los puntos más críticos.

Transporte fluvial a la Isla Apipé Grande

La Prefectura Naval Argentina brinda soporte técnico y fluvial en los sectores de difícil acceso afectados por el avance del agua.

En las últimas horas, personal de la fuerza trasladó 50 módulos alimentarios a la Isla Apipé Grande para abastecer de manera directa a las familias que permanecen aisladas o damnificadas por la creciente.

Asistencia sostenida

Las autoridades nacionales ratificaron que el esquema de ayuda logística y sanitaria seguirá activo en todo el corredor ribereño de la Cuenca del Plata mientras continúe el estado de alerta por las crecidas.