El PMA recorta la ayuda en Gaza y deja sin asistencia a 500.000 personas

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU anunció que la falta de fondos lo obliga a recortar su asistencia en Gaza. Unas 500.000 personas quedarán sin ayuda alimentaria mensual, según informó el organismo este lunes.

Los beneficiarios de la ayuda mensual bajan de 1,6 millones a 1,1 millones de personas en la Franja, donde viven 2,1 millones de habitantes.

Menos raciones y menos comidas calientes

El PMA detalló cómo se aplica el ajuste:

Las raciones de alimentos se redujeron a la mitad.

Se recortó la ayuda en efectivo para 75.000 familias.

Las comidas calientes diarias para quienes no pueden cocinar bajaron de 250.000 a 150.000.

En algunas zonas de difícil acceso, las familias reciben una comida caliente solo cada dos días.

"Son decisiones que debemos tomar para garantizar que nuestros recursos duren el mayor tiempo posible", explicó Shaun Hughes, director del PMA en los territorios palestinos. Y agregó que "no es el momento" de "apartar la mirada de lo que ocurre en Gaza".

Cerca de 1,4 millones de personas, dos tercios de la población de Gaza, enfrentan niveles de inseguridad alimentaria de crisis o peores. Unas 200.000 viven en condiciones de emergencia.

Un año de alto el fuego sin avances

El alto el fuego en Gaza, alcanzado el año pasado con mediación de Estados Unidos, contempla la futura reconstrucción del territorio. Sin embargo, se avanzó muy poco en la implementación del acuerdo que incluye el desarme de Hamás y la retirada de las tropas israelíes.

"Ha pasado un año desde el acuerdo de este alto el fuego. Pero la vida aquí sigue siendo brutal. No hay un refugio adecuado, no hay servicios básicos, no hay seguridad ni protección", declaró Carl Skau, director ejecutivo interino del PMA a nivel mundial.

"Estos recortes se producen justo cuando nos enfrentamos al cuarto invierno. He estado durante los inviernos aquí; son absolutamente brutales", añadió.

El PMA necesita 450 millones de dólares en los próximos seis meses para mantener sus operaciones en Gaza y en Cisjordania, territorio bajo ocupación israelí.