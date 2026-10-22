Boca jugará la final de la Sudamericana ante Atlético Mineiro

Atlético Mineiro será el rival de Boca en la final de la Copa Sudamericana. El equipo brasileño perdió 2-0 con Montevideo City Torque en el Estadio Centenario, pero avanzó por el resultado global de la serie y jugará el partido decisivo en Barranquilla.

Un cierre con suspenso

El arquero Gabriel Delfim sostuvo el cero durante casi todo el partido con atajadas ante Esteban Obregón y Facundo Silvera. Reinier tuvo la más clara de Mineiro en el segundo tiempo, con un remate que pegó en el travesaño.

A los 75 minutos, Alan Franco vio la roja por doble amonestación y Mineiro quedó con diez.

Con un hombre de más, Torque fue por la hazaña y la consiguió en el final:

A los 89, Kevin Isaías Silva empujó la pelota tras una asistencia de Juan Quintana y puso el 1-0.

A los 90+4, Gary Kagelmacher conectó un cabezazo bombeado inalcanzable para Delfim y marcó el 2-0.

A un gol de los penales

Torque necesitaba un gol más para forzar la definición desde el punto penal. Lo buscó con centros desesperados, incluido el arquero Tornacioli en el área rival, pero el tiempo no alcanzó. Mineiro resistió con lo justo y se quedó con la clasificación.