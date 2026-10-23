Colapinto busca la clasificación en el GP de Estados Unidos
La qualy en el Circuito de las Américas se corre este sábado desde las 18 (hora argentina). El piloto de Alpine define su posición en la grilla para la carrera del domingo.
Franco Colapinto corre este sábado la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 en el Circuito de las Américas (COTA), en Austin. La sesión define la grilla de partida para la carrera del domingo.
En la Argentina se puede ver en vivo por Fox Sports y online por Disney+, la plataforma de ESPN, con un abono de $24.390 final por mes.
Horarios
La clasificación arranca a las 18 en la Argentina. Los horarios por país:
- Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay: 18
- Bolivia y Venezuela: 17
- Perú, Ecuador y Colombia: 16
- México: 15
Dónde verlo
Fox Sports transmite la clasificación en estos canales:
- Cablevisión Digital, HD y Flow: 25 (SD) y 106 (HD)
- DirecTV: 105 (SD) y 1605 (HD)
- Telecentro: 101 (SD) y 1013 (HD)
El circuito
El COTA tiene 5,513 kilómetros y 56 vueltas, con una distancia de carrera de 308,405 km. La Fórmula 1 corrió allí por primera vez en 2012, con más de 100.000 espectadores, en el último triunfo de Lewis Hamilton con McLaren antes de su paso a Mercedes en 2013.
El récord de vuelta pertenece a Charles Leclerc: 1:36.169, en 2019.
Las curvas 3 y 6 se parecen a la recta de alta velocidad de Silverstone y a las eses de Suzuka, mientras que las 12 a 15 imitan la sección del estadio de Hockenheim. La subida hacia la ancha curva 1 suele ofrecer adelantamientos.
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