Colapinto busca la clasificación en el GP de Estados Unidos

Franco Colapinto corre este sábado la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 en el Circuito de las Américas (COTA), en Austin. La sesión define la grilla de partida para la carrera del domingo.

En la Argentina se puede ver en vivo por Fox Sports y online por Disney+, la plataforma de ESPN, con un abono de $24.390 final por mes.

Horarios

La clasificación arranca a las 18 en la Argentina. Los horarios por país:

Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay: 18

Bolivia y Venezuela: 17

Perú, Ecuador y Colombia: 16

México: 15

Dónde verlo

Fox Sports transmite la clasificación en estos canales:

Cablevisión Digital, HD y Flow: 25 (SD) y 106 (HD)

DirecTV: 105 (SD) y 1605 (HD)

Telecentro: 101 (SD) y 1013 (HD)

El circuito

El COTA tiene 5,513 kilómetros y 56 vueltas, con una distancia de carrera de 308,405 km. La Fórmula 1 corrió allí por primera vez en 2012, con más de 100.000 espectadores, en el último triunfo de Lewis Hamilton con McLaren antes de su paso a Mercedes en 2013.

El récord de vuelta pertenece a Charles Leclerc: 1:36.169, en 2019.

Las curvas 3 y 6 se parecen a la recta de alta velocidad de Silverstone y a las eses de Suzuka, mientras que las 12 a 15 imitan la sección del estadio de Hockenheim. La subida hacia la ancha curva 1 suele ofrecer adelantamientos.