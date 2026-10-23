Muslera atajó tres penales y Estudiantes jugará la final

Estudiantes de La Plata se clasificó a la final de la Copa Libertadores tras vencer a Flamengo 3-2 en la definición por penales, después del 0-0 en la serie. La figura fue Fernando Muslera: el arquero uruguayo atajó los remates de Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique en el Maracaná.

Por Estudiantes convirtieron José Sosa, Eros Mancuso y Thiago Palacios. Edwin Cetré falló sus dos intentos, uno de ellos después de resbalarse en la ejecución.

Un jugador menos y resistencia

El Pincha jugó casi todo el segundo tiempo con diez por la expulsión de Baltasar Rodríguez al comienzo de esa etapa. Flamengo no pudo quebrar el 0-0 y la serie se definió desde los doce pasos.

"Me pone feliz, orgulloso, se lo merecen los que no pudieron venir y la gente que trabaja en el club", dijo Muslera después del partido.

La sexta final

Estudiantes jugará su sexta final de Copa Libertadores y buscará el título por quinta vez. El rival será Palmeiras, de Nicolás "Flaco" López, el 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo.