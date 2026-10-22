VirasoroVirtual
Hoy:
Fallecio una mujer brasileña en un choque frontal en la Ruta 14 Denuncian maltrato animal en la evacuación de ganado por la crecida Los sitios web empiezan a cerrarle la puerta a los agentes de IA Virasoro: ¿El sueldo alcanza para cubrir los gastos? Fallecio un motociclista de 34 años tras chocar con una camioneta en la Ruta 12 Oficial $1.550 Blue $1.565 MEP $1.558 CCL $1.650 Farmacia de turno Lucero
Deportes

Messi llegó a Oviedo para recibir el Premio Princesa de Asturias

El argentino arribó al Hotel Reconquista pasadas las 13 y rompió el protocolo para firmar camisetas a los hinchas que lo esperaban. Este viernes recibe el galardón de los Deportes en el Teatro Campoamor.

Por WebMaster 1 min de lectura96 visualizaciones
Messi llegó a Oviedo para recibir el Premio Princesa de Asturias

Lionel Messi llegó este jueves al mediodía al Hotel Reconquista de Oviedo, donde se aloja antes de recibir el viernes el Premio Princesa de Asturias de los Deportes. Lo esperaban decenas de personas detrás de un vallado, que lo recibieron con cantos de "¡Meeessi, Meeessi!" mezclados con el sonido de las gaitas asturianas.

El capitán de la Selección posó primero junto al cartel de los premios y después se retrató con su esposa, Antonela Roccuzzo, a pedido de los fotógrafos. Luego se acercó a los hinchas y firmó camisetas de la Argentina y del Barcelona.

Entradas agotadas en 13 minutos

Por la tarde, Messi participará en el Palacio de los Deportes de Oviedo de un encuentro con estudiantes de colegios asturianos que formaron parte del programa cultural Toma la palabra, que incluyó un capítulo dedicado a "El juego del 10".

Las 4.700 entradas gratuitas para esa actividad se agotaron en 13 minutos a través de la web de la Fundación Princesa de Asturias.

La ceremonia del viernes

La entrega del premio será el viernes en el Teatro Campoamor. Messi compartirá escenario con la artista Patti Smith, distinguida en Artes; el escritor Julian Barnes, en Letras; y el ensayista Timothy Garton Ash, en Ciencias Sociales.

El jurado destacó a Messi como "el jugador que más títulos ha conquistado en la historia del fútbol" y fundamentó el galardón en "su deslumbrante talento, su excepcional trayectoria deportiva y su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos".

El Premio Princesa de Asturias de los Deportes se otorga desde 1987. Los galardones los entrega la Fundación Princesa de Asturias en honor a Leonor, hija del rey Felipe VI y futura reina de España.

Comentarios

Ingresá para comentar — leer es gratis, comentar también.

Todavía no hay comentarios. Sé el primero en opinar.

Notas relacionadas