Messi llegó a Oviedo para recibir el Premio Princesa de Asturias

Lionel Messi llegó este jueves al mediodía al Hotel Reconquista de Oviedo, donde se aloja antes de recibir el viernes el Premio Princesa de Asturias de los Deportes. Lo esperaban decenas de personas detrás de un vallado, que lo recibieron con cantos de "¡Meeessi, Meeessi!" mezclados con el sonido de las gaitas asturianas.

El capitán de la Selección posó primero junto al cartel de los premios y después se retrató con su esposa, Antonela Roccuzzo, a pedido de los fotógrafos. Luego se acercó a los hinchas y firmó camisetas de la Argentina y del Barcelona.

Entradas agotadas en 13 minutos

Por la tarde, Messi participará en el Palacio de los Deportes de Oviedo de un encuentro con estudiantes de colegios asturianos que formaron parte del programa cultural Toma la palabra, que incluyó un capítulo dedicado a "El juego del 10".

Las 4.700 entradas gratuitas para esa actividad se agotaron en 13 minutos a través de la web de la Fundación Princesa de Asturias.

La ceremonia del viernes

La entrega del premio será el viernes en el Teatro Campoamor. Messi compartirá escenario con la artista Patti Smith, distinguida en Artes; el escritor Julian Barnes, en Letras; y el ensayista Timothy Garton Ash, en Ciencias Sociales.

El jurado destacó a Messi como "el jugador que más títulos ha conquistado en la historia del fútbol" y fundamentó el galardón en "su deslumbrante talento, su excepcional trayectoria deportiva y su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos".

El Premio Princesa de Asturias de los Deportes se otorga desde 1987. Los galardones los entrega la Fundación Princesa de Asturias en honor a Leonor, hija del rey Felipe VI y futura reina de España.