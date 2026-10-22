Walmart deja que los agentes de IA compren por vos

Walmart permitirá que los agentes de inteligencia artificial de sus clientes compren en su sitio web. La función estará disponible el mes que viene y los usuarios podrán conectar su propio agente, revisar y aprobar las compras y fijar límites de gasto.

La medida va en sentido contrario a la de Amazon, que bloqueó al agente de compras de Perplexity y al asistente Muse AI de Meta. Walmart acepta a los compradores automáticos siempre que cumplan sus condiciones.

Reglas para los agentes

La empresa fijó una serie de términos: los agentes no pueden tomar acciones que vayan más allá de lo que el cliente pretende ni cambiar su método de pago. Tampoco pueden acceder a información que exceda la necesaria para completar la tarea. Walmart bloqueará a los agentes que no respeten esas reglas.

Los agentes se conectarán a nuevos "perfiles de agente" dentro de Walmart. Por defecto, la empresa exigirá aprobación para todas las compras hechas por un agente, aunque el usuario también podrá dejarlo comprar dentro de un presupuesto, por ejemplo hasta 100 dólares. Las compras del agente se podrán revisar por separado de las propias y el agente se puede desactivar en cualquier momento.

Cómo funciona la conexión

Walmart construyó un "Agent Gateway" que conecta a los agentes mediante el Model Context Protocol, un estándar abierto que permite a los agentes de IA conectarse a distintos servicios de la web. Según la empresa, esto evita los problemas que los agentes encuentran al navegar por un navegador común y les impide acceder al historial de compras y a los datos personales del cliente.

"Por ejemplo, si un cliente suele comprar pan de masa madre o una marca particular de leche, Walmart ayudará al agente a encontrar esos productos habituales sin compartir con el agente el historial de compras más amplio del cliente", explicó la compañía. La función también estará disponible en Sam's Club.