Alumnos del ISFD de Mburucuyá visitaron las oficinas de TelCo

Alumnos y docentes del Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) de Mburucuyá visitaron las oficinas de TelCo, Corrientes Telecomunicaciones. La actividad incluyó a representantes de la sede Mburucuyá y de la subsede Concepción.

Cómo trabaja la empresa

Durante la jornada, el personal de TelCo explicó cómo se organiza el trabajo diario para llevar conectividad a toda la provincia. La visita se centró en los procesos técnicos y en las tareas de inclusión digital que desarrolla la empresa en la región.

Recorrido por las oficinas de TelCo.

Presentación de los equipos y las tareas que realizan.

Intercambio entre los estudiantes y el personal de la empresa.

Formación técnica en la región

El ISFD de Mburucuyá cuenta con sede en Mburucuyá y una subsede en Concepción. La visita formó parte de las actividades institucionales del instituto y de la relación de TelCo con instituciones educativas de Corrientes.

TelCo es la empresa de telecomunicaciones del Gobierno de Corrientes. La firma no informó si este tipo de visitas se repetirá con otros establecimientos.