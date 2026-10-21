Crecida del Paraná y el Uruguay: el pico llega a Corrientes

La crecida de los ríos Paraná y Uruguay afecta a las localidades ribereñas del Litoral. El ingeniero Juan Borus, del Sistema de Información Hidrológica del Instituto Nacional del Agua (INA), describió la situación en diálogo con el programa Ciudad Invisible de la UNNE: "Estamos en el momento de mayor impacto".

El pico de la creciente en la capital correntina se espera entre el martes 20 y el miércoles 21 de octubre, con un ascenso de alrededor de 1,50 metros sobre los 5,75 metros que se venían registrando.

El Paraná y los aportes del Iguazú

La onda de crecida se explica en parte por la coincidencia de los aportes de la cuenca del Iguazú con las lluvias en la cuenca alta del Paraná, en Brasil. El caudal de las Cataratas del Iguazú llegó a 16.000 metros cúbicos por segundo, unas ocho veces el valor habitual para octubre. A eso se sumaron las descargas de la represa de Itaipú.

"Aquí se unen las dos cosas y configuran una onda de crecida que se va a propagar rápidamente por el río Paraná, que está afectando a todo el Litoral y norte correntino. Hay muchas tareas que hacer, particularmente en Itatí, porque la crecida es abrupta e importante", dijo Borus.

En el Paraná, los primeros puntos a seguir son Itatí, Goya y Esquina. El especialista mencionó también a Itá Ibaté, Ituzaingó y Paso de la Patria, donde eventos intensos y localizados podrían generar complicaciones. Las zonas bajas y las actividades que dependen del río, como la pesca artesanal y el movimiento de hacienda, pueden verse condicionadas por los niveles del agua.

Suelos saturados y lluvias previstas

Uno de los factores centrales es la escasa capacidad de los suelos para absorber nuevas precipitaciones. "Los suelos de la región, que reciben esas lluvias, hace rato que están saturados. Esta condición favorece la generación de excedentes de agua y puede provocar nuevas ondas de crecida incluso ante precipitaciones de corta duración", explicó Borus.

El pronóstico prevé lluvias en la mitad sur de la cuenca alta del Paraná, el este de Paraguay y Misiones. Borus anticipó que podrían aparecer nuevos pulsos de crecida que se acoplarían a la onda actual y retrasarían el retorno a valores más normales. En Corrientes, el tercio noreste aparece como zona con perspectivas de precipitaciones superiores a lo normal para el resto del año.

"Todas las áreas de Defensa Civil de la provincia tienen que estar muy atentas a cómo viene el sistema de alerta temprana del Servicio Meteorológico Nacional ante la posibilidad de que sea inminente un evento y tomar decisiones urgentes", manifestó.

El Uruguay y el papel de Salto Grande

En el río Uruguay, la cuenca registra precipitaciones frecuentes y suelos saturados. La represa de Salto Grande regula las descargas mediante un proceso de "laminado" de la crecida: recibe un volumen importante de agua y la libera de forma más gradual. Eso modera los picos, aunque puede prolongar la permanencia de niveles elevados. Borus recordó que este mecanismo ya se aplicó en las primaveras de 2023 con buen resultado.

"La regulación no implica que el agua desaparezca", aclaró. Mientras no se produzcan nuevas lluvias, la atención está puesta en Paso de los Libres, que atraviesa la peor parte por el impacto de lo que ocurre en el río Uruguay. Para las localidades ribereñas de Entre Ríos, el descenso dependerá de la evolución de los aportes y de la capacidad de drenaje de las áreas afectadas. El río Gualeguay también presenta saturación de suelo por las lluvias registradas.

Sobre El Niño, Borus señaló que el calentamiento del Pacífico ecuatorial central alcanzó su máximo en la primera parte de octubre y que a partir de diciembre comenzaría una declinación gradual. "No vamos a volver a una condición normal de golpe. Vamos a seguir teniendo los efectos del escenario de El Niño durante un largo tiempo", advirtió. Según la reunión del Servicio Meteorológico Nacional, durante todo el verano se seguirá hablando de esos efectos, aunque de manera declinante y con eventos más tranquilos.