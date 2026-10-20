Un incendio en la Ruta 14 cortó la fibra óptica de Corrientes

Un incendio en la Ruta 14 provocó un corte en la red de fibra óptica y afectó la conectividad en la zona. El fuego dañó el tendido y dejó sin servicio a los usuarios del área.

Trabajo en el lugar

Una cuadrilla técnica se trasladó al lugar para reparar la fibra óptica. Los trabajos se hicieron sobre la Ruta 14, donde se concentró el daño. El objetivo fue restablecer el servicio lo antes posible.

El corte se originó por un incendio, no por una falla de la red.

La reparación incluyó tareas de mantenimiento en el tendido afectado.

TelCo informó que continúa trabajando para mantener la conexión en Corrientes.

El restablecimiento del servicio dependió del avance de las tareas sobre la ruta.