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Trasladan a Esquina al hermano de Rosa Leguizamón para declarar por el caso Godoy

Joaquín Leguizamón estaba internado en Curuzú Cuatiá tras un operativo de rastrillaje. Los fiscales lo citaron para que declare en el marco de la investigación por la desaparición de Nancy Godoy.

Por WebMaster 1 min de lectura27 visualizaciones
Trasladan a Esquina al hermano de Rosa Leguizamón para declarar por el caso Godoy

Joaquín Leguizamón, hermano de Rosa Leguizamón, fue trasladado este miércoles a Esquina para prestar declaración ante la Justicia en el marco de la causa por la desaparición de Nancy Godoy.

Hasta ahora estaba internado en un hospital de Curuzú Cuatiá. Comparecerá acompañado por su abogada defensora, Irma Obregón Torossi.

Su paso por los rastrillajes

Joaquín Leguizamón participó de los rastrillajes junto a la Policía de Corrientes, en los que se usaron perros rastreadores. Según lo que trascendió, después del operativo protagonizó una pelea con efectivos de la fuerza y terminó herido, por lo que debió ser hospitalizado.

La nueva hipótesis de los fiscales

Los fiscales que llevan la causa investigan una nueva línea que apunta a un presunto femicidio, con Nahuel Rojas y Rosa Leguizamón vinculados al hecho. En ese contexto se pidió la declaración de Joaquín Leguizamón.

La investigación por la desaparición de Godoy sigue abierta y en los últimos días se evaluó la posibilidad de agravar la acusación de los detenidos a partícipes de femicidio.

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