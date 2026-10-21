La carta que Nancy Godoy escribió antes de desaparecer en Corrientes

Nancy Estela Godoy, la docente rural de 52 años desaparecida en el departamento de Esquina, había escrito una carta de puño y letra sobre las condiciones en que encontró la Escuela Rural N.° 626, en el paraje El Malezal. El documento, fechado el 15 de agosto, se convirtió en un elemento de interés para la causa que busca dar con su paradero.

La familia perdió contacto con ella el 7 de octubre, después de que se dirigiera a la escuela donde trabajaba. La búsqueda continúa en la zona.

Qué dice la carta

En el texto, Godoy describió el edificio como "totalmente abandonado", sucio y "con insectos de todo tipo". Señaló que los inodoros estaban llenos de tierra y que una madre de dos alumnos la ayudó con la limpieza, que le llevó dos días para dejar el lugar "más o menos habitable".

También advirtió sobre la falta de agua potable y dejó constancia de que no había encontrado registros escolares desde 2024. Según los relatos de padres y vecinos que ella misma recogió, el docente anterior llevaba entre dos y tres años sin dar clases.

Godoy había llegado a la escuela unos dos meses antes de su desaparición y se ocupó de limpiar y acondicionar el edificio para que los chicos pudieran volver a clases. La información difundida indica que habría tenido que alojarse varias noches en la casa de Rosa Leguizamón, por indicación de la dueña de la estancia donde trabajaba la mujer. Leguizamón declaró en la causa y sus testimonios quedaron bajo análisis por presuntas contradicciones.

Cómo avanza la investigación

El fiscal Javier Mosquera ordenó la detención de Ernesto Ezequiel Bordón por falso testimonio. La medida no implica una imputación por la desaparición de la docente.

Durante un allanamiento en la vivienda de Bordón, los investigadores secuestraron:

Cuatro cuchillos.

Una camisa.

Una bombacha de campo con manchas rojizas.

Los elementos serán sometidos a pericias para determinar si las manchas corresponden a sangre y si pueden aportar información para la causa.