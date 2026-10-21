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Reabren el paso Alvear-Itaquí y el río Uruguay sigue bajando

La Prefectura habilitó el puerto de Alvear tras la bajante del río. Santo Tomé marcó 6,28 metros y sigue en descenso, pero el COE de Corrientes emitió un aviso por tormentas para Ituzaingó y Santo Tomé.

Por WebMaster 1 min de lectura52 visualizaciones
Reabren el paso Alvear-Itaquí y el río Uruguay sigue bajando

La Municipalidad de Alvear confirmó la reapertura del Paso Fronterizo Internacional Alvear (Argentina)-Itaquí (Brasil) después de que la Prefectura Naval Argentina habilitara el funcionamiento operativo del puerto local. La decisión se tomó al constatar este miércoles una disminución en la altura de las aguas del río Uruguay, lo que permitió reanudar el cruce fluvial.

Desde el municipio señalaron que la habilitación favorece la integración fronteriza, el intercambio comercial, el turismo y la circulación entre Argentina y Brasil.

Los registros en la costa

Los datos de Prefectura muestran una tendencia descendente a lo largo de la costa provincial:

  • Santo Tomé: 6,28 metros, en descenso.
  • La Cruz: 8,62 metros, bajando.
  • Yapeyú: 8,46 metros, bajando.
  • Paso de los Libres: 8,42 metros, bajando, aunque todavía en estado de alerta.

Alerta por lluvias

A pesar de la retirada paulatina de las aguas tras días de crecida, las condiciones meteorológicas siguen inestables. El Centro de Operaciones de Emergencias (C.O.E.) de Corrientes emitió un aviso a corto plazo por tormentas y lluvias intensas con impacto directo en los departamentos de Ituzaingó y Santo Tomé.

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