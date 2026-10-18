Disney contratará a la mayoría del personal de Character.AI

Después de que la startup de chatbots Character.AI se declarara en quiebra esta semana, Disney acordó ofrecer empleo a al menos 60 de sus trabajadores, la mayoría de la plantilla, con un salario anual estimado en 60 millones de dólares, según un expediente judicial.

La empresa de entretenimiento también se comprometió a comprar activos de Character.AI por 20 millones de dólares. El documento indica que la gran mayoría de los empleados que recibieron una oferta la aceptó.

Una oferta que puede superarse

La propuesta de Disney figura como "stalking horse bid", una primera oferta de referencia que puede ser superada por otra empresa interesada en la subasta.

El expediente señala que, pese a tener una base de usuarios amplia y activa, Character.AI arrastraba costos altos y problemas legales y regulatorios. La compañía enfrenta una demanda presentada por la madre de un adolescente de 14 años, que sostuvo que su hijo se obsesionó con uno de los chatbots antes de quitarse la vida, y también investigaciones oficiales por preocupaciones sobre la seguridad de menores.

El vínculo con Disney

Karandeep Anand, hasta hace poco CEO de Character.AI, se convirtió en el primer director de tecnología de Disney. La startup ya había informado que la empresa había aceptado adquirir parte de sus activos por 20 millones de dólares.