Valdés firmó convenios por 220 viviendas y pidió obras viales a Nación

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, firmó convenios con el Gobierno nacional para recuperar viviendas abandonadas en Paso de los Libres, San Roque y Goya, según informó tras una reunión en Buenos Aires con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Obras Públicas, Bartolomé Heredia.

El acuerdo abarca 170 viviendas en Paso de los Libres, 40 en San Roque y un predio de Nación abandonado en Goya. Valdés habló de "220 viviendas" para los correntinos y sostuvo que "es importante que el sueño de la vivienda pueda concretarse".

Obras viales y empréstito

En materia de rutas, el gobernador indicó que se acordaron obras en el corredor Belgrano. El convenio establece que las obras las ejecute el concesionario o la Nación. Además, pidió a Caputo una "ruta segura" entre Saladas y Riachuelo, que se haría con fondos nacionales.

Valdés confirmó también que se solicitó un empréstito de 300 millones de pesos para obras de infraestructura y desarrollo. Consultado sobre los Aportes del Tesoro Nacional, respondió que "no hablamos de ATN" en el encuentro con Caputo.

Recursos y crecida

Sobre el balance de octubre, el gobernador afirmó que los recursos están "con cierre del dos por ciento en positivo", lo que, dijo, permite "tener más previsiones para el futuro".

Respecto de la crecida, señaló que la provincia sigue "de cerca" a las familias autoevacuadas y evacuadas, que están siendo asistidas.