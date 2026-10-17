Fallecio un motociclista de 34 años tras chocar con una camioneta en la Ruta 12

Un hombre de 34 años falleció este viernes tras colisionar con una camioneta sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 1062, en jurisdicción de San Cosme. El siniestro ocurrió alrededor de las 19.30.

El motociclista fue identificado como Nelson Rafael Toledo, de 34 años, y se desplazaba en una Honda Wave de 110 cc.

Cómo fue el choque

Según las primeras informaciones, los vehículos involucrados fueron una camioneta Ford Ranger y la moto Honda Wave. Por causas que todavía son materia de peritajes, ambos rodados colisionaron de frente sobre la calzada asfáltica.

La camioneta era conducida por una mujer de 52 años, que viajaba acompañada por un hombre mayor de edad. En la moto iba Toledo.

Sin signos vitales

Los médicos de emergencia que llegaron al lugar constataron que Toledo ya no presentaba signos vitales debido a las graves lesiones sufridas por el impacto.

Efectivos de la Comisaría de Distrito San Cosme preservaron la zona del accidente y realizaron las primeras diligencias, bajo la órbita de la Unidad Fiscal en turno.