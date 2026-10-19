Detuvieron a una mujer por bloquear un robot de reparto en Filadelfia
Carolyn Marvin se paró frente a un robot de Uber Eats para impedir su paso y la policía la arrestó por conducta desordenada. Dice que protesta porque estos vehículos reemplazan a los repartidores humanos.
Una mujer fue detenida en Filadelfia después de bloquear el paso de un robot de reparto de Uber y negarse a moverse cuando la policía se lo pidió. Carolyn Marvin quedó imputada por conducta desordenada.
Marvin le dijo al canal ABC13 de Filadelfia que se planta frente a los robots cada vez que los ve porque, según ella, les quitan el trabajo a los repartidores humanos. "Sé que están tomando los empleos de los trabajadores de reparto humanos, así que he estado protestando cada vez que los veía, parándome delante y evitando que avancen", declaró.
El operativo
La policía llegó al lugar y le pidió que se corriera del camino del robot. Como se negó, los agentes la esposaron y la arrestaron. El episodio quedó registrado en video y tuvo amplia difusión.
No fue el primer cruce de Marvin con estos vehículos. A principios de año, otro robot de reparto fue pateado y volcado en Center City, el centro de Filadelfia.
Un blanco de críticas
Los robots de reparto se volvieron habituales en las calles del centro de la ciudad y generan rechazo en parte de los vecinos. La preocupación por el impacto de los sistemas autónomos en el empleo, sobre todo entre los trabajadores con menor calificación, también abarca a los robotaxis y a los agentes de inteligencia artificial.
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