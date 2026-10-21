Crecida del Paraná y el Uruguay: más de 1.000 afectados en Corrientes

La crecida de los ríos Paraná y Uruguay ya dejó 1.084 personas afectadas en Corrientes, según el último relevamiento de la Dirección de Defensa Civil. Del total, 543 están alojadas en centros oficiales de evacuados y 541 permanecen como autoevacuadas en casas de familiares.

Los distritos más golpeados

En la ciudad de Corrientes, el Paraná llegó a 7,37 metros y hay 480 autoevacuados. Itatí aparece entre las localidades más castigadas: 411 evacuados y 27 autoevacuados, con el río estacionado en 8,28 metros.

El resto de los puntos ribereños relevados:

Paso de la Patria: 4 evacuados, con el río en 7,74 metros.

4 evacuados, con el río en 7,74 metros. Isla Apipé: 76 evacuados.

76 evacuados. Ituzaingó: 19 evacuados, con el río en 4,58 metros y en bajante dentro de su estado de evacuación.

19 evacuados, con el río en 4,58 metros y en bajante dentro de su estado de evacuación. Cruz de los Milagros: 17 autoevacuados.

17 autoevacuados. Santa Lucía: 10 autoevacuados.

Según Prefectura Naval Argentina, el caudal del Paraná se mantiene estable por ahora. Los pronósticos de lluvias para los próximos tres días abren la posibilidad de un nuevo repunte en los puertos de la región.

La situación en la cuenca del Uruguay

Sobre el río Uruguay, Paso de los Libres sigue como el distrito más afectado, con 31 evacuados. El curso de agua muestra algo de alivio: está en "alerta en baja" con 8,48 metros y salió formalmente de la etapa de evacuación.

En La Cruz, en tanto, la Policía de Corrientes informó que la Ruta Provincial N.° 155 está intransitable y cortada para todo tipo de vehículos por la crecida y el desborde del río Uruguay sobre los caminos rurales.