La UNNE abre la inscripción 2027 el 16 de noviembre

El Consejo Superior de la UNNE aprobó este miércoles los períodos de inscripción para el ciclo lectivo 2027. El primer turno se abrirá el lunes 16 de noviembre y cerrará el lunes 21 de diciembre de 2026, a las 23.55, y alcanza a casi todas las facultades e institutos de la universidad.

El trámite es totalmente online a través del Sistema SIU-Guaraní 3, donde además se arma el legajo del aspirante. La documentación se sube en formato digital en inscripciones.unne.edu.ar o desde el usuario de cada estudiante en la plataforma.

Qué carreras entran en el primer período

El turno de noviembre y diciembre es común para las facultades de Ciencias Agrarias (Ingeniería Agronómica e Ingeniería Industrial), Ciencias Veterinarias, Odontología, Medicina, Derecho y Ciencias Sociales y Políticas, Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, Arquitectura y Urbanismo, Humanidades, Ciencias Económicas, Ingeniería y Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura. También para el Instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminología y el Instituto de Administración de Empresas Agropecuarias, que depende de Veterinarias.

Segundos períodos, por facultad

Varias unidades académicas abren además un segundo turno en 2027, con fechas propias:

Ciencias Económicas: del 1 al 12 de febrero.

Ingeniería: del 1 al 10 de febrero.

Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura: del 1 al 5 de febrero.

Tecnicatura en Administración de Empresas (Instituto de Administración de Empresas Agropecuarias): del 1 de febrero al 5 de marzo. Tiene dos orientaciones, Agropecuaria y Agroindustrial, y Comercial y de Servicios.

Tiene dos orientaciones, Agropecuaria y Agroindustrial, y Comercial y de Servicios. Humanidades: del 3 al 19 de febrero.

Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura: del 3 al 26 de febrero.

Procuración (Derecho): del 1 al 31 de marzo.

Ciclo de complementación de Notariado para Abogados, Martillero Público y Corredor de Comercio, y las tecnicaturas en Gestión de la Administración Central, Parlamentaria, Judicial y Municipal: del 3 de mayo al 30 de junio.

Requisitos y plazos

Para inscribirse hay que adjuntar el DNI (último ejemplar RENAPER, frente y dorso en un mismo archivo), una foto carnet 4x4 con fondo blanco en PDF, el título de nivel medio o la constancia de título en trámite o de finalización de estudios con la leyenda "NO ADEUDA MATERIAS", y el carnet de vacunación con la dosis doble adulto o triple bacteriana. Los extranjeros sin DNI presentan pasaporte o, si son del MERCOSUR, cédula de identidad del bloque.

Todos los archivos tienen carácter de declaración jurada y quedan sujetos a verificación de la unidad académica. Si un archivo llega fallido o ilegible, la institución pide el reemplazo por correo electrónico y, si no se cumple en el plazo, la postulación queda desestimada.

Quienes se inscriban con constancia de materias adeudadas tienen hasta el 30 de abril de 2027 para presentar el título secundario original en su unidad académica, en horario administrativo. Pasada esa fecha no podrán seguir con la actividad académica. Los aspirantes que al 17 de diciembre de 2027 no hayan completado los requisitos y cuyo título no registre egreso anterior o igual al 30 de abril serán dados de baja en la carrera.