Corrientes invierte en la delegación para los Juegos Nacionales 2026

El gobierno de Corrientes avanza en la organización del contingente que representará a la provincia en los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2026, que se disputarán del 2 al 7 de noviembre en Mar del Plata. El área de coordinación trabaja en los detalles logísticos, la carga de fichas y la coordinación general del grupo.

La inversión provincial cubre transporte, alojamiento, alimentación e indumentaria oficial para cada uno de los atletas clasificados. Según informaron desde el área de Deportes, la partida presupuestaria busca garantizar la cobertura integral de la delegación.

Clasificación y apoyo al deporte de base

Los competidores correntinos obtuvieron su lugar tras superar las etapas clasificatorias de los Juegos Correntinos 2026. El secretario de Deportes, Jorge Terrile, señaló: "Agradecemos y destacamos el gran esfuerzo presupuestario que realiza la provincia para sostener el deporte de base. Este acompañamiento directo nos permite garantizar que nuestros jóvenes viajen en óptimas condiciones a competir y representar a Corrientes".

El gobernador Juan Pablo Valdés reafirmó el compromiso de su gestión con el desarrollo deportivo al destinar los recursos para esta partida.

Un evento con miles de participantes

Los Juegos Nacionales Evita 2026 reunirán a más de 8.000 jóvenes de hasta 17 años de todo el país, que competirán por medallas en 38 disciplinas: 31 convencionales y 7 adaptadas.