River goleó 3-0 a Belgrano en Córdoba y se mete en zona de playoffs

River se impuso 3-0 ante Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 13 del campeonato, y quedó entre los mejores de su zona con la clasificación a los playoffs como objetivo inmediato. El equipo de Leonardo Ponzio venía de empatar 1-1 con Sarmiento y necesitaba sumar de a tres.

Los goles

El primer tanto llegó sobre el cierre del primer tiempo. A los 47 minutos, Tomás Galván remató desde afuera del área y abrió el marcador; el VAR revisó la jugada y Pablo Dóvalo, con Silvio Trucco a cargo del sistema, lo convalidó a los 51.

En el complemento River amplió rápido:

A los 3 minutos, Ángel Correa definió ante la salida de Thiago Cardozo y puso el 2-0.

A los 26, Thiago Almada convirtió un golazo para el 3-0 parcial.

A los 45 del segundo tiempo, Correa marcó su doblete y selló el resultado.

En tiempo de descuento River llegó a convertir un cuarto gol, pero la acción fue anulada por una mano de Ortega.

Beltrán y el reclamo de Belgrano

El arquero Beltrán fue determinante para que River terminara con el arco en cero: respondió ante remates peligrosos de Lucas Passerini y otras aproximaciones del conjunto cordobés. Belgrano reclamó un penal por una acción entre el guardameta y Vázquez durante el segundo tiempo.

El encuentro tuvo un desarrollo intenso desde el comienzo, con situaciones de peligro para ambos lados, aunque River impuso la eficacia. El próximo domingo 18 el Millonario recibe a Racing.