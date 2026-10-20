Federica Quijano Aragues ganó en el Federal de Salto Hípico en Córdoba

La joven amazona correntina Federica Quijano Aragues ganó la categoría Escuela Mayor (0,80 metros) del XXIX Campeonato Federal de Salto Hípico, que se disputó en el Jockey Club Córdoba. La competencia reunió a jinetes de todo el país.

Quijano Aragues integra la delegación del Club Hípico Santa Catalina, que tuvo un buen cierre de torneo. Agata Tejerina se quedó con el primer puesto del campeonato y Ariana Espinoza subió al podio con un tercer lugar en la última jornada.

"Me costó mucho llegar hasta ahí, así que estoy más que feliz", dijo la jinete. Y agregó: "Clasificamos un montón, todos tuvimos una cucarda y todo el club está muy feliz".

Clasificación y rutina de entrenamiento

Para llegar a la instancia federal, las jinetes de la zona suman puntos durante todo el año en distintas sedes de Corrientes y Posadas. Quijano Aragues practica el deporte desde los 9 años y entrena de martes a sábado junto a su entrenador, Pablo Arzamendia.

Martes y miércoles: adiestramiento en tierra y giros.

Jueves y viernes: saltos de mayor altura.

Sábados: recorridos completos que simulan la exigencia de la competencia.

La relación con la yegua

La amazona contó que el vínculo con el animal se construye a diario. "A mí me costó mucho tener una unión así con mi yegua, pero se trabaja todos los días. Hay que pasar mucho tiempo con ella, hablarle, llevarle zanahorias, sacarla a pastar y bañarla", explicó.

También se refirió a cómo perciben los caballos el estado de ánimo del jinete: "Ellos sienten cuando estás nerviosa. Yo, antes de competir, voy y hablo con ella para transmitirle tranquilidad".

Su próximo objetivo es competir en el exterior con la Selección Argentina. "Mi sueño es llegar a ser una buena amazona, saltar mucho más alto e ir a competir a diferentes países", afirmó. El Club Hípico Santa Catalina, por su parte, se prepara para la Copa Carnaval, que se disputa en el verano correntino.