Boca golea 2-0 a Vasco en el Maracaná y sueña con la final

Boca le gana 2-0 a Vasco da Gama en el Maracaná y está revirtiendo la serie de semifinales de la Copa Sudamericana. El equipo de Rodolfo Arruabarrena había perdido 1-0 en la Bombonera y necesita sostener la diferencia para avanzar a la final.

Los goles del primer tiempo

A los 4 minutos, Lautaro Di Lollo abrió el marcador de cabeza tras una pelota parada. El defensor se hizo fuerte en el área y puso el 1-0 cuando el partido recién arrancaba.

A los 33, Miguel Merentiel anotó el 2-0. El delantero uruguayo definió solo ante el arquero después de recibir habilitado en soledad, con la defensa de Vasco mal parada.

El local tuvo chances para descontar. A los 7 minutos desperdició un contraataque claro y a los 26 Thiago Mendes cabeceó sin marca tras un tiro de esquina, pero el balón salió apenas desviado.

Cómo se juega la serie

Boca salió con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Rodrigo Battaglia, Santiago Ascacíbar; Sebastián Villa; Leonel Flores y Miguel Merentiel.

Leandro Paredes viajó a Brasil pese a un desgarro sufrido hace diez días y está entre los suplentes. Arruabarrena había dicho en la previa que el capitán quería jugar, pero que había riesgos.

Vasco formó con Léo Jardim; Paulo Henrique, Alan Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Thiago Mendes, Santiago Sosa, Alan Lescano; Adson, Bruno Duarte y David.

Datos del partido

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela), con Juan Soto en el VAR.

Jesús Valenzuela (Venezuela), con Juan Soto en el VAR. Estadio: Maracaná, con unos 4 mil hinchas de Boca en la tribuna visitante.

Maracaná, con unos 4 mil hinchas de Boca en la tribuna visitante. TV: DSports y ESPN.

DSports y ESPN. Horario: 21.30 de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

En la previa, hinchas de Vasco lanzaron fuegos artificiales frente al hotel de Boca durante la madrugada. El presidente del club brasileño, Pedrinho, fue internado por una celulitis facial y no estuvo en el estadio.