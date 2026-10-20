Fallecio Antonio Grimau, el villano más recordado de la TV argentina

Antonio Grimau falleció este martes 20 de octubre a los 82 años. La Asociación Argentina de Actores confirmó el fallecimiento del actor, que estuvo más de seis décadas en la actuación.

Grimau se hizo conocido sobre todo por sus papeles de villano en telenovelas que marcaron a varias generaciones. Ricos y famosos, Soy Gitano, Padre coraje, Vidas robadas y Herederos de una venganza fueron algunas de las ficciones donde construyó ese perfil.

De la telenovela al teatro

Antes de esos éxitos ya había participado en producciones emblemáticas como Rolando Rivas, taxista y Cha cha cha. También desarrolló una carrera extensa en teatro.

En 2018 interpretó a Roberto Sánchez, Sandro, en la miniserie Sandro de América, que emitió Telefe. Ese trabajo le valió el Martín Fierro como actor protagonista de unitario o serie.

Su última obra teatral fue Vamo' los pibes, en 2026.