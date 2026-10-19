Murió un nene de 11 años atropellado en la Ruta 119

Un niño de 11 años murió después de ser atropellado en la Ruta Nacional 119, en el puente conocido como La Difunta Correa, a la altura del kilómetro 47. El siniestro ocurrió durante la tarde del domingo.

El menor, oriundo de Curuzú Cuatiá, estaba pescando junto a su familia cuando lo embistió un Renault Duster. El auto circulaba en sentido norte-sur y lo conducía una mujer mayor de edad. La madre del chico también estaba en el lugar.

Traslado y muerte

Después del impacto, el niño quedó inconsciente. Una ambulancia lo llevó al hospital local, donde quedó internado por la gravedad de las lesiones. Horas más tarde, las autoridades confirmaron que había fallecido pese a las maniobras del personal médico.

Peritajes en el lugar

En el lugar del accidente se hicieron los peritajes correspondientes. La investigación sigue abierta para establecer cómo se produjo el siniestro, con intervención de las autoridades competentes. Por el momento no se informaron las causas del hecho.