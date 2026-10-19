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Ordenan detener a un sospechoso por la desaparición de Nancy Godoy

El fiscal de Esquina, Javier Mosquera, pidió la detención de un hombre de apellido Bordón por presunto entorpecimiento de la investigación. La docente sigue desaparecida y la búsqueda continúa.

Por WebMaster 1 min de lectura55 visualizaciones
Ordenan detener a un sospechoso por la desaparición de Nancy Godoy

El fiscal de Esquina, Javier Mosquera, solicitó la detención de un hombre de apellido Bordón en la causa por la desaparición de la docente Nancy Estela Godoy. El sospechoso ya estaba demorado y la medida apunta a un presunto entorpecimiento de la investigación.

Fuentes de la causa señalaron que el hombre "habría cometido un hecho ilícito" y que existe la posibilidad de amenazas y hostigamiento a testigos. La mujer continúa desaparecida.

La versión que no se pudo comprobar

Mosquera contó que el detenido declaró "lo que habría ocurrido, que le pasó a la maestra concretamente". El fiscal volvió a la escuela para corroborar esa información y la declaración cayó de inmediato porque no se pudo comprobar nada.

Sobre las detenciones del viernes, aclaró que había dos personas demoradas por seguridad pública que recuperaron la libertad el sábado. El nuevo detenido es quien declaró ante el fiscal.

Allanamientos y pericias

El sábado se hicieron allanamientos en la vivienda del sospechoso. No se encontraron elementos de la docente, pero sí cuatro cuchillos, una camisa y una bombacha de campo con manchas rojas.

El material se envió al Instituto Médico Forense para determinar si es sangre humana y establecer el grupo y factor para una eventual prueba de ADN. Mientras se esperan las pericias, personal policial mantiene activa la búsqueda de Godoy.

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