VirasoroVirtual
Hoy:
Fallecio una mujer brasileña en un choque frontal en la Ruta 14 Exalumnos del Agrotécnico premiados en el certamen Virasoro Porá Colocaron en Posadas una prótesis peneana inflable a un paciente mayor de 70 años Los sitios web empiezan a cerrarle la puerta a los agentes de IA El papa León XIV evoluciona bien y sigue en pie la visita a Argentina Oficial $1.540 Blue $1.560 MEP $1.544 CCL $1.626 Farmacia de turno Central
Policiales

Buscan a Nancy Godoy en El Malezal con 90 efectivos y drones

La mujer de 52 años sigue sin aparecer. El operativo en el paraje correntino suma caballos, perros de búsqueda y el monitoreo del ministro de Seguridad, Adán Gaya, en el terreno.

Por WebMaster 1 min de lectura45 visualizaciones
Buscan a Nancy Godoy en El Malezal con 90 efectivos y drones

Nancy Estela Godoy, de 52 años, sigue desaparecida y el operativo para encontrarla se concentra en el paraje El Malezal, en Corrientes. Hasta el momento las autoridades no informaron resultados positivos de los rastrillajes.

Cómo es el despliegue

El ministro de Seguridad de Corrientes, Adán Gaya, supervisa las tareas en el terreno junto al jefe de la Policía provincial y tres comisarios generales. El dispositivo reúne:

  • 90 efectivos policiales
  • 16 móviles
  • 15 caballos
  • Cuatro drones
  • Tres perros especializados en búsqueda

Los equipos recorren sectores de monte, pastizales, caminos rurales y otros puntos de difícil acceso. El trabajo combina rastrillajes terrestres, recorridos a caballo, observación aérea con drones y la intervención de los canes.

Pedido de datos

Familiares y allegados esperan novedades. Quien tenga información que pueda aportar a la investigación puede comunicarse al 911, al 101 o con la dependencia policial más cercana.

Comentarios

Ingresá para comentar — leer es gratis, comentar también.

Todavía no hay comentarios. Sé el primero en opinar.

Notas relacionadas