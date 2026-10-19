Buscan a Nancy Godoy en El Malezal con 90 efectivos y drones
La mujer de 52 años sigue sin aparecer. El operativo en el paraje correntino suma caballos, perros de búsqueda y el monitoreo del ministro de Seguridad, Adán Gaya, en el terreno.
Nancy Estela Godoy, de 52 años, sigue desaparecida y el operativo para encontrarla se concentra en el paraje El Malezal, en Corrientes. Hasta el momento las autoridades no informaron resultados positivos de los rastrillajes.
Cómo es el despliegue
El ministro de Seguridad de Corrientes, Adán Gaya, supervisa las tareas en el terreno junto al jefe de la Policía provincial y tres comisarios generales. El dispositivo reúne:
- 90 efectivos policiales
- 16 móviles
- 15 caballos
- Cuatro drones
- Tres perros especializados en búsqueda
Los equipos recorren sectores de monte, pastizales, caminos rurales y otros puntos de difícil acceso. El trabajo combina rastrillajes terrestres, recorridos a caballo, observación aérea con drones y la intervención de los canes.
Pedido de datos
Familiares y allegados esperan novedades. Quien tenga información que pueda aportar a la investigación puede comunicarse al 911, al 101 o con la dependencia policial más cercana.
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