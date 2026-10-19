Buscan a Nancy Godoy en El Malezal con 90 efectivos y drones

Nancy Estela Godoy, de 52 años, sigue desaparecida y el operativo para encontrarla se concentra en el paraje El Malezal, en Corrientes. Hasta el momento las autoridades no informaron resultados positivos de los rastrillajes.

Cómo es el despliegue

El ministro de Seguridad de Corrientes, Adán Gaya, supervisa las tareas en el terreno junto al jefe de la Policía provincial y tres comisarios generales. El dispositivo reúne:

90 efectivos policiales

16 móviles

15 caballos

Cuatro drones

Tres perros especializados en búsqueda

Los equipos recorren sectores de monte, pastizales, caminos rurales y otros puntos de difícil acceso. El trabajo combina rastrillajes terrestres, recorridos a caballo, observación aérea con drones y la intervención de los canes.

Pedido de datos

Familiares y allegados esperan novedades. Quien tenga información que pueda aportar a la investigación puede comunicarse al 911, al 101 o con la dependencia policial más cercana.