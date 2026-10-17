Anthropic contrata menos juniors y pasa más tiempo en reuniones

Anthropic publicó un informe sobre cómo cambió su plantel y su forma de trabajar en el último año. La empresa de inteligencia artificial sostiene que esas tendencias podrían anticipar cómo la IA modificará la organización del trabajo, la contratación y la demanda laboral en el resto de la economía, aunque aclara que su caso es particular: moldeó sus procesos alrededor de la IA más que cualquier otra organización.

Menos juniors y más reuniones

El dato más concreto es la caída de la contratación junior en las áreas técnicas. La proporción de empleados de nivel junior en esos equipos bajó del 21% al 14% desde principios de 2025, y la de nuevas contrataciones junior cayó del 27% al 9%.

Los equipos técnicos también perdieron peso relativo dentro de la empresa: pasaron de representar el 61% del plantel al 56%. La compañía lo atribuye a la expansión natural de las funciones de negocio a medida que crece y a que las herramientas de programación permiten que empleados no técnicos desarrollen software por su cuenta.

Según datos de calendario citados en el informe, el tiempo de reunión por empleado subió 20% respecto de un año atrás, y 16% entre los perfiles técnicos. La empresa lo vincula con la importancia de la confianza y la responsabilidad humanas: los empleados describieron en repetidas oportunidades la coordinación cara a cara como indispensable.

El límite está en la atención humana

El informe señala que la atención y el juicio humanos se están volviendo un cuello de botella para la productividad, porque Claude genera una cantidad de texto que después hay que leer y organizar. En una encuesta interna de abril de 2026, el 27% de los empleados dijo que se volvió más productivo gracias a Claude y el 20% afirmó que su trabajo pasó de hacer tareas a manejar instancias de Claude. Un ingeniero comparó esa tarea con cuidar chicos: cada uno trae sus demandas con la misma exigencia de atención.

La empresa afirma que la adopción de IA la volvió más productiva, con más código por persona, más ventas por vendedor y más contratos procesados. Reconoce que más código no implica necesariamente mejor código ni mejor impacto en el negocio, pero asegura que no encontró indicios de que la calidad esté empeorando.