Mamdani criticó la inacción federal en inteligencia artificial

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, dijo que el gobierno federal "abdicó" de regular la inteligencia artificial y llamó a los neoyorquinos a no aceptar que la tecnología avance sin discusión. Lo planteó el lunes a la noche en el Webster Hall de Manhattan, en un encuentro organizado por el AI Now Institute, un centro de estudios que analiza las consecuencias sociales de la IA. La activista y actriz de "Broad City" Ilana Glazer lo entrevistó en el escenario.

Mamdani sostuvo que la rápida expansión de la IA "no es inevitable" y que los funcionarios públicos deben exigirles responsabilidad a las empresas del sector.

"Nada tiene que ser", dijo el alcalde. "Hay una avanzada que viene con esto, y hay una intención de abrumar que deja a la gente con la sensación de que simplemente no hay opción".

Las medidas de la ciudad

La postura del alcalde se apoya en dos decisiones recientes de su gestión:

El mes pasado ordenó prohibir el uso de IA en escuelas primarias y medias.

Durante el verano presentó una norma que obliga a propietarios, inmobiliarias y plataformas a avisar cuando las fotos o videos de un aviso de alquiler o venta fueron generados con IA, para evitar que los vecinos caigan en anuncios engañosos.

Glazer, que es madre, dijo que la llegada de la tecnología a las aulas la inquieta. "Me pone nerviosa. Se siente tan poco consensuado, como si esto tuviera que estar en las escuelas. Hace dos años no estaba. ¿Por qué tiene que estar en las escuelas?", preguntó.

Críticas a la regulación y a las empresas

Mamdani apuntó contra la falta de marco legal nacional. "Hay un deseo de hablar de la IA como si fuera infalible, como si no se la pudiera cuestionar, como si los únicos que pueden regularla fueran los que la están desarrollando", afirmó, y comparó ese argumento con el que esgrimía Facebook en 2008. Según el alcalde, lo que hay detrás es "un intento de escapar a cualquier tipo de responsabilidad en cualquier nivel, sin poner en riesgo además la valuación potencial de una salida a bolsa".

En ese sentido, mencionó que se espera que Anthropic debute en los mercados este año y que OpenAI anunció que lo hará en 2027. También cuestionó que el debate nacional sobre la IA se plantee como "una carrera de armamentos con China", con las preocupaciones humanas dejadas de lado.

El alcalde citó como ejemplo el ataque de las fuerzas armadas estadounidenses en febrero contra una escuela en Irán, que dejó más de 150 muertos, entre ellos al menos 123 niños. Funcionarios que participaron de la investigación interna del Pentágono dijeron que la dependencia excesiva de la IA para fijar objetivos fue uno de los factores del ataque.

La tarea de superinteligencia anunciada este mes por el presidente Donald Trump se concentra en permitir que las grandes empresas de IA se autorregulen, en lugar de crear nuevas restricciones federales. Mamdani planteó que después de esta administración tendrá que haber "un marco muy distinto" para pensar la IA, hablar de ella y definir qué responsabilidad se está dispuesto a exigir.