Pritzker: la IA puede hacernos vivir 100 años o amenazarnos como las nucleares

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, dijo que la inteligencia artificial tiene dos escenarios posibles: puede ayudar a que la gente viva hasta los 100 años o representar una amenaza comparable a la de las armas nucleares. Lo planteó en una entrevista donde también habló de centros de datos, privacidad y la relación entre el gobierno y las grandes empresas tecnológicas.

Empleo y concentración de poder

Pritzker señaló que el avance de la IA podría cambiar el mercado laboral y que el desempleo podría pasar de una tasa cercana al 4% a un piso del 7% o del 10%. "Mucho del beneficio va a quedar en muy pocas manos", sostuvo, y pidió prepararse para proteger a quienes pierdan su trabajo.

Sobre las grandes compañías de IA y redes sociales, afirmó que hay "demasiado poder en muy pocas manos" y que el gobierno debe poner límites. Aclaró que no puede opinar sobre el caso de Paramount en California porque no lo conoce lo suficiente.

Competencia entre estados

El gobernador reconoció que Illinois compite con otros estados por atraer empresas y empleos. Mencionó a Texas, Florida, Carolina del Sur y Michigan como rivales directos. "Estamos en competencia, no hay duda", dijo, y explicó que su estrategia combina incentivos fiscales moderados con un servicio de acompañamiento para agilizar trámites, sin bajar estándares.

Los Bears y la pulseada con la NFL

Consultado por la posibilidad de que los Chicago Bears se muden a Indiana, Pritzker respondió que la intención es retener al equipo en Chicago o en Arlington Heights, dentro de Illinois. Dijo que hay conversaciones en curso con la franquicia y con la NFL.