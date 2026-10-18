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Anthropic destina 5% de sus acciones a un fondo social

La empresa de inteligencia artificial crea un fondo con parte de su capital para financiar proyectos de bien público. Todavía no definió cómo se decidirá qué iniciativas reciben ese dinero.

Por WebMaster 1 min de lectura68 visualizaciones
Foto: Mikhail Nilov / Pexels
Foto: Mikhail Nilov / Pexels

Anthropic anunció la creación de un fondo de beneficio público al que destinará el 5% de sus acciones, con la opción de sumar otro 2% cada vez que el valor de la compañía crezca un 50%. El fondo funcionará como una entidad propia dentro de la empresa.

La firma no precisó montos ni destinatarios. Mencionó como posibles usos donaciones grandes a organizaciones sin fines de lucro o distribuciones directas a grupos específicos de la población.

Un contexto de desconfianza

El anuncio llega en un momento de sentimiento negativo creciente hacia la industria de la inteligencia artificial. El CEO de la compañía, Dario Amodei, lo describió como "fundamentalmente una crisis de confianza".

Anthropic ya había comprometido 200 millones de dólares para estudiar el impacto de la IA en el mercado laboral. Sobre ese punto, la empresa sostuvo que "dado el ritmo del avance de la IA, pueden ser necesarios enfoques más audaces" y que el fondo tendrá la versatilidad para buscarlos.

Sin definiciones sobre el manejo

La estructura y la gobernanza del fondo todavía no están resueltas. La empresa informó que compartirá más detalles en los próximos meses, incluido quién decidirá qué proyectos se financian.

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