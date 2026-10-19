Buscan a Elías, un nene de 10 años que falta de su casa en Virasoro

La Policía de Corrientes busca a Elías Sebastián Saucedo, un niño de 10 años que se ausentó de su hogar en Gobernador Virasoro. La denuncia la presentó una persona de apellido Saucedo.

La búsqueda está a cargo de la Comisaría de la Mujer y el Menor de esa localidad, con intervención de la Fiscalía de Investigación en turno.

Cómo reconocerlo

Según los datos difundidos, el niño mide alrededor de 1,20 metros, tiene cabello negro y tez morena. Como seña particular, presenta un golpe en la pierna derecha.

Cuando se fue vestía:

Remera

Short deportivo negro de Argentina

Medias blancas

Botín rojo

Dónde avisar

Quien tenga información sobre su paradero puede comunicarse con la Comisaría de la Mujer y el Menor de Gobernador Virasoro al 3756-436256. También se puede avisar en la dependencia policial más cercana o llamar a los números de emergencia: 911 en la Capital y 101 en el interior de la provincia.