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Buscan a Elías, un nene de 10 años que falta de su casa en Virasoro

Se ausentó de su hogar en Gobernador Virasoro y la Policía de Corrientes pide colaboración para encontrarlo. Al momento de irse llevaba short deportivo negro, medias blancas y un botín rojo.

Por WebMaster 1 min de lectura47 visualizaciones
Buscan a Elías, un nene de 10 años que falta de su casa en Virasoro

La Policía de Corrientes busca a Elías Sebastián Saucedo, un niño de 10 años que se ausentó de su hogar en Gobernador Virasoro. La denuncia la presentó una persona de apellido Saucedo.

La búsqueda está a cargo de la Comisaría de la Mujer y el Menor de esa localidad, con intervención de la Fiscalía de Investigación en turno.

Cómo reconocerlo

Según los datos difundidos, el niño mide alrededor de 1,20 metros, tiene cabello negro y tez morena. Como seña particular, presenta un golpe en la pierna derecha.

Cuando se fue vestía:

  • Remera
  • Short deportivo negro de Argentina
  • Medias blancas
  • Botín rojo

Dónde avisar

Quien tenga información sobre su paradero puede comunicarse con la Comisaría de la Mujer y el Menor de Gobernador Virasoro al 3756-436256. También se puede avisar en la dependencia policial más cercana o llamar a los números de emergencia: 911 en la Capital y 101 en el interior de la provincia.

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