El papa León XIV evoluciona bien y sigue en pie la visita a Argentina

El papa León XIV evoluciona de forma favorable tras la cirugía en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho. Los últimos informes médicos, difundidos este miércoles 14 de octubre, indicaron que pasó una noche tranquila y que su recuperación avanza dentro de los parámetros esperados.

Los análisis de sangre y la radiografía de tórax no mostraron alteraciones fuera de lo previsto para este tipo de intervención. El pontífice comenzó a caminar por su habitación, realizó ejercicios de fisioterapia respiratoria y retomó una alimentación habitual. También pudo desayunar y almorzar con normalidad. Según el informe oficial, su estado de ánimo es bueno.

El dato que falta

Todavía falta conocer el resultado de la biopsia del tumor extirpado, un dato determinante para saber si necesitará tratamientos adicionales. Antes de la operación, los médicos realizaron una broncoscopia con biopsia, una tomografía de tórax con contraste y una tomografía por emisión de positrones.

La intervención fue exitosa y no presentó complicaciones, pero la extirpación de una parte del pulmón exigirá controles médicos, cuidados especiales y una adaptación de su rutina.

La visita, en duda

Por ahora, la visita a la Argentina continúa en los planes del Vaticano. La recuperación y los resultados de los estudios serán determinantes para confirmar si podrá cumplir con la agenda prevista. Aunque la evolución clínica ofrece señales alentadoras, la posibilidad de una postergación sigue abierta.