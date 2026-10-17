Buscan a Nancy Godoy en Corrientes con 83 efectivos y perros

La Policía de Corrientes mantiene un operativo en la zona rural de Pueblo Libertador para encontrar a Nancy Estela Godoy, docente de 52 años. El despliegue incluye 83 efectivos, 16 móviles, 12 caballos, cuatro drones y tres perros especializados en búsqueda.

Los rastrillajes se concentran en sectores de malezal, monte y caminos de difícil acceso, con recorridas a pie y a caballo. Los drones se usan para observar las áreas más complicadas.

El pedido de la familia

Uno de los hijos de la docente habló en redes sociales y pidió que la búsqueda avance más rápido. "Confío hasta lo último en que mi mamá aparezca", escribió, y agradeció los mensajes de apoyo.

El joven cuestionó que durante los primeros días no se contara con todos los recursos que la familia considera necesarios para ampliar los rastrillajes. Según su relato, familiares y algunos efectivos recorrieron a pie sectores con zanjas y caminos difíciles hasta llegar a la escuela donde trabajaba su madre.

"Lo único que quiero es que aparezca", remarcó. También pidió el acompañamiento de las autoridades provinciales para profundizar las tareas y que el caso se esclarezca sin intereses políticos ni hechos de corrupción.

Quiénes participan del operativo

Integrantes del PRIAR.

El Grupo Táctico de Operaciones de Goya.

Personal de Investigaciones Criminales y Judiciales.

Bomberos de la Policía provincial.

Bomberos Voluntarios de Esquina.

En paralelo, los investigadores analizan cámaras de seguridad de Esquina y realizan diligencias para reconstruir los últimos movimientos de la docente. Las actuaciones están a cargo de la Comisaría de Distrito Pueblo Libertador y la Fiscalía.

Quienes tengan información pueden comunicarse al 101 o acercarse a la dependencia policial más cercana.