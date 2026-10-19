El Niño más intenso desde 1950: el Pacífico ya está 1,7 °C arriba del promedio

El Pacífico oriental registra temperaturas de superficie cerca de 1,7 °C por encima de su promedio de largo plazo, según Josh Willis, científico del proyecto de medición del nivel del mar del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. La NOAA calcula en 83% la probabilidad de que El Niño esté en curso y de que sea el más intenso desde 1950.

El seguimiento se hace con altimetría satelital desde 1993. Los satélites Sentinel-6 miden la altura del océano con radares que cubren millones de kilómetros cuadrados por día, y se complementan con boyas y sensores de la NOAA.

La onda que cruzó el Pacífico

La primera señal apareció en enero de 2026, cuando las imágenes satelitales detectaron cerca de Micronesia una masa de agua cálida: una onda Kelvin. Son pulsos de desplazamiento lento que trasladan calor de oeste a este por miles de kilómetros.

A comienzos de abril, esas ondas ya habían llegado al Pacífico oriental. El agua cálida elevó el nivel del mar entre 30 y 40 centímetros en algunas áreas, mientras que Indonesia y el norte de Australia quedaron entre 15 y 20 centímetros por debajo de lo habitual.

"Las ondas Kelvin son como el latido del corazón de El Niño", dijo Willis. "Y nuestros satélites de medición del nivel del mar nos permiten observar el océano y ver cada latido".

El agua caliente calienta el aire que tiene encima, que asciende. Ese cambio de presión puede debilitar o invertir los vientos alisios, que soplan de América hacia Asia. Entonces sube más el nivel del mar en el Pacífico oriental y el agua se calienta todavía más.

El color del océano como indicador

El calentamiento también cambia el color del agua. El satélite PACE de la NASA observa el fitoplancton, la base de la cadena alimentaria marina, con un instrumento de color hiperespectral.

En el ecuador del Pacífico suele haber una franja verde por la concentración de fitoplancton. Este año esa franja se contrae y avanza un tono más azulado. El mapa de 2025, en cambio, muestra la sección verde estable.

La causa es un efecto previsto de El Niño: el debilitamiento de los alisios reduce el afloramiento de aguas profundas ricas en nutrientes. Con menos alimento, baja la abundancia de fitoplancton y otras especies deben buscar nuevas zonas para alimentarse.

"Algunas personas piensan que el agua es simplemente azul, pero es asombroso la multitud de colores que puede tener el océano", dijo Matthew Kehrli, investigador principal del equipo de PACE en el Centro de Vuelos Espaciales Goddard, en Maryland. "Uno tiene ciertas expectativas sobre lo que sucedería. Pero ver visualmente los resultados con los productos de datos con los que se trabaja en tiempo real es muy gratificante".

El Niño es un fenómeno natural que suele aparecer cada dos a siete años. Sus efectos alcanzan a los vientos alisios, la distribución del calor oceánico, los patrones de lluvia y el nivel del mar. La NASA seguirá el proceso con su flota de satélites de observación de la Tierra.