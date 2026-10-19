Alerta roja en Ciudad del Este: más de 1200 evacuados por la crecida del Paraná

La crecida del río Paraná mantiene en alerta roja a Ciudad del Este, en Paraguay, donde más de 1200 personas debieron abandonar sus casas por las inundaciones en la zona baja de la ciudad. En algunos sectores el agua llegó a superar los 15 metros.

Vecinos de la región de la Triple Frontera, compartida por Paraguay, Argentina y Brasil, señalaron que están acostumbrados a las crecidas, pero que esta vez el agua se extendió durante más tiempo y con mayor intensidad.

Asistencia y riesgo sanitario

Las familias evacuadas reciben ayuda estatal: efectivos de las fuerzas de seguridad entregan viandas de comida, y en varios barrios se organizan ollas populares.

En los lugares donde el agua bajó, los vecinos encontraron peces muertos. Las autoridades advirtieron por la presencia de ratas, arañas y víboras, y por una posible epidemia de dengue a causa del agua acumulada.

Nuevas lluvias y seguimiento de Itaipú

El pronóstico anticipa tormentas de moderada a fuerte intensidad a partir del martes en Paraguay y el sur de Brasil. La preocupación es que las precipitaciones caigan sobre una cuenca ya saturada y provoquen nuevos desbordes que compliquen la asistencia.

Las autoridades también siguen la situación del sistema hídrico de Itaipú ante el aumento del caudal de agua en la región. El fenómeno de El Niño puede favorecer precipitaciones superiores a las habituales.

Inundaciones en Corrientes y Entre Ríos

La emergencia en Ciudad del Este se suma a las inundaciones que afectan a distintas localidades de Corrientes y Entre Ríos. En los últimos días, la crecida de los ríos Uruguay y Paraná provocó evacuaciones, cortes de calles y restricciones en actividades turísticas y fluviales.

En Paso de los Libres, Corrientes, el río Uruguay superó el nivel de evacuación y decenas de personas debieron dejar sus casas.

y decenas de personas debieron dejar sus casas. La represa de Yacyretá abrió las compuertas de su vertedero principal para regular el caudal ante el incremento del agua que llega desde las cuencas superiores.

Las previsiones meteorológicas advierten que las lluvias podrían intensificarse en los próximos días, con un nuevo episodio de precipitaciones fuertes dentro de aproximadamente seis días.