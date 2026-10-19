La crecida del Paraná ya dejó 754 personas fuera de sus casas en Corrientes

La crecida del río Paraná obligó a 754 personas a dejar sus viviendas en Corrientes, entre evacuadas y autoevacuadas, según el relevamiento de Defensa Civil difundido este domingo. El viernes el informe contabilizaba 472, por lo que el número creció en poco más de dos días.

Del total, 392 personas están evacuadas y 362 autoevacuadas, distribuidas en siete localidades de la provincia.

Itatí, la más afectada

Itatí concentra la mayor cantidad de evacuados: 295 personas evacuadas y 18 autoevacuadas, de 56 familias. Están alojadas en la Casa Promesera, el hospedaje Taba Cué y casas de familiares.

En Corrientes Capital el registro indica 344 autoevacuados de 89 familias, sin evacuados formales hasta el momento.

El detalle por localidad

Corrientes Capital: 344 autoevacuados, de 89 familias.

Itatí: 295 evacuados y 18 autoevacuados.

Isla Apipé: 41 evacuados, de 18 familias, en viviendas municipales y casas de familiares.

Paso de los Libres: 31 evacuados, de seis familias, en el ex Regimiento.

Ituzaingó: 19 evacuados, de cuatro familias, en casas de familiares, el salón de usos múltiples y el albergue del Club San Martín.

Paso de la Patria: cuatro evacuados, de una familia, en el centro de evacuados de la Escuela Secundaria.

Yahapé: dos evacuados, de una familia, en una vivienda de familiares.

Los organismos provinciales siguen la evolución de los niveles del río, con atención en las localidades ribereñas.