Un sacerdote murió aplastado por una cruz durante una misa en Guayaquil

El sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari murió el sábado 17 de octubre en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Guayaquil, Ecuador, al caerle encima una cruz de madera que se desprendió de la pared detrás del altar.

La misa se transmitía en vivo y el accidente quedó registrado en video. El religioso estaba junto al altar cuando cedió la estructura que sostenía la cruz y la pieza cayó sobre él. Los presentes intentaron auxiliarlo y pidieron asistencia médica, pero murió por las lesiones.

La homilía previa

Minutos antes del accidente, Sánchez Molinari había hablado sobre la mortalidad durante su homilía. "Un día, todos los que estamos aquí también vamos a morir", dijo ante los fieles. También invitó a dedicar tiempo a Dios, a los seres queridos y a la familia.

Esas palabras circularon después en redes sociales junto con el video del episodio.

El comunicado de la Iglesia

La Arquidiócesis de Guayaquil confirmó la muerte del sacerdote y expresó sus condolencias a la familia, a la comunidad religiosa y a la congregación redentorista a la que pertenecía.

Hasta el momento no se informaron públicamente las causas por las que la cruz se desprendió de la pared.