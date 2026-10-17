Seis detenidos y $2,5 millones secuestrados en allanamientos por drogas en Mocoretá

Seis personas fueron aprehendidas este sábado en Mocoretá durante seis allanamientos simultáneos en el marco de una investigación por narcomenudeo. Los procedimientos comenzaron a las 3 de la madrugada y abarcaron distintos puntos de la localidad.

En total se secuestraron 62 envoltorios de cocaína con un peso de 48,7 gramos, $2.500.000 en efectivo, un Peugeot 307 y 18 teléfonos celulares. Según las estimaciones, el valor de lo incautado ronda los $23 millones.

Quiénes están detenidos

Los aprehendidos son cuatro hombres y dos mujeres, presuntamente integrantes de una misma familia. Quedaron a disposición de la causa por presunta infracción a la Ley Provincial N.º 6725 de Estupefacientes, bajo la modalidad de narcomenudeo.

Los operativos se realizaron bajo las directivas del fiscal de la UFIC Mocoretá, Bruno Monzón, y con órdenes libradas por el juez de Garantías Eduardo Alegre.

Un auto usado para entregas

En el marco de la investigación también se habría intervenido un vehículo que se usaba para entregar estupefacientes a domicilio. Dentro del rodado también se habría encontrado droga.

Trabajó personal de las comisarías Primera y Segunda de Mocoretá. Las actuaciones buscan establecer las posibles vinculaciones entre los domicilios allanados y las personas investigadas, y determinar responsabilidades.