VirasoroVirtual
Hoy:
Fallecio una mujer brasileña en un choque frontal en la Ruta 14 Exalumnos del Agrotécnico premiados en el certamen Virasoro Porá Colocaron en Posadas una prótesis peneana inflable a un paciente mayor de 70 años Los sitios web empiezan a cerrarle la puerta a los agentes de IA El papa León XIV evoluciona bien y sigue en pie la visita a Argentina Oficial $1.535 Blue $1.555 MEP $1.543 CCL $1.621 Farmacia de turno Central
Clima

Corrientes tendrá una semana con mañanas frescas y un jueves de 29°C

El Servicio Meteorológico Nacional prevé temperaturas en ascenso y lluvias casi nulas. El jueves será el día más cálido, con una máxima de 29°C y probabilidades de precipitaciones de entre 0% y 10%.

Por WebMaster 1 min de lectura96 visualizaciones
Corrientes tendrá una semana con mañanas frescas y un jueves de 29°C

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que Corrientes tendrá una semana con temperaturas en ascenso, abundante nubosidad y bajas probabilidades de lluvia.

El jueves será el día más cálido, con una máxima prevista de 29°C. Las precipitaciones se mantendrán en niveles bajos durante casi toda la semana: para el miércoles y el jueves se ubican entre el 0% y el 10%.

Día por día

  • Lunes: mínima de 15°C y máxima de 24°C, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias significativas.
  • Martes: entre 13°C y 25°C, con mañana fresca y tarde más cálida.
  • Miércoles: mínima de 16°C y máxima de 24°C, con nubosidad variable.
  • Jueves: entre 18°C y 29°C, parcialmente nublado y sin precipitaciones relevantes.
  • Viernes: de 17°C a 25°C, con cielo mayormente nublado y bajas chances de lluvia.

Sin lluvias a la vista

Según el pronóstico extendido, no se prevén precipitaciones significativas en el resto de las jornadas. La semana combinará mañanas frescas con tardes cada vez más cálidas y un ascenso marcado de la temperatura hacia el jueves.

Comentarios

Ingresá para comentar — leer es gratis, comentar también.

Todavía no hay comentarios. Sé el primero en opinar.

Notas relacionadas