Corrientes tendrá una semana con mañanas frescas y un jueves de 29°C
El Servicio Meteorológico Nacional prevé temperaturas en ascenso y lluvias casi nulas. El jueves será el día más cálido, con una máxima de 29°C y probabilidades de precipitaciones de entre 0% y 10%.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que Corrientes tendrá una semana con temperaturas en ascenso, abundante nubosidad y bajas probabilidades de lluvia.
El jueves será el día más cálido, con una máxima prevista de 29°C. Las precipitaciones se mantendrán en niveles bajos durante casi toda la semana: para el miércoles y el jueves se ubican entre el 0% y el 10%.
Día por día
- Lunes: mínima de 15°C y máxima de 24°C, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias significativas.
- Martes: entre 13°C y 25°C, con mañana fresca y tarde más cálida.
- Miércoles: mínima de 16°C y máxima de 24°C, con nubosidad variable.
- Jueves: entre 18°C y 29°C, parcialmente nublado y sin precipitaciones relevantes.
- Viernes: de 17°C a 25°C, con cielo mayormente nublado y bajas chances de lluvia.
Sin lluvias a la vista
Según el pronóstico extendido, no se prevén precipitaciones significativas en el resto de las jornadas. La semana combinará mañanas frescas con tardes cada vez más cálidas y un ascenso marcado de la temperatura hacia el jueves.
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