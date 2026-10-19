Corrientes tendrá una semana con mañanas frescas y un jueves de 29°C

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que Corrientes tendrá una semana con temperaturas en ascenso, abundante nubosidad y bajas probabilidades de lluvia.

El jueves será el día más cálido, con una máxima prevista de 29°C. Las precipitaciones se mantendrán en niveles bajos durante casi toda la semana: para el miércoles y el jueves se ubican entre el 0% y el 10%.

Día por día

Lunes: mínima de 15°C y máxima de 24°C, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias significativas.

mínima de 15°C y máxima de 24°C, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias significativas. Martes: entre 13°C y 25°C, con mañana fresca y tarde más cálida.

entre 13°C y 25°C, con mañana fresca y tarde más cálida. Miércoles: mínima de 16°C y máxima de 24°C, con nubosidad variable.

mínima de 16°C y máxima de 24°C, con nubosidad variable. Jueves: entre 18°C y 29°C, parcialmente nublado y sin precipitaciones relevantes.

entre 18°C y 29°C, parcialmente nublado y sin precipitaciones relevantes. Viernes: de 17°C a 25°C, con cielo mayormente nublado y bajas chances de lluvia.

Sin lluvias a la vista

Según el pronóstico extendido, no se prevén precipitaciones significativas en el resto de las jornadas. La semana combinará mañanas frescas con tardes cada vez más cálidas y un ascenso marcado de la temperatura hacia el jueves.