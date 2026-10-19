CONIN atiende gratis en Virasoro: controles para chicos de 0 a 4 años y embarazadas

La Unidad Pediátrica Móvil de CONIN llega a Gobernador Virasoro los días 21, 22 y 23 de octubre con atención gratuita en el Gimnasio Municipal Dr. Mario Bernabé Aquino.

Quiénes pueden atenderse

Niños de 0 a 4 años : controles médicos y nutricionales.

: controles médicos y nutricionales. Embarazadas : control de embarazo, durante la mañana.

: control de embarazo, durante la mañana. Vacunación: disponible para quienes concurran.

La atención será por la mañana de 9 a 12 y por la tarde de 14 a 17.

Qué llevar

Para ser atendidos, las familias deben presentar:

DNI del niño o niña.

DNI del tutor.

Libreta de vacunación.

La propuesta apunta a acercar controles de salud y nutrición a las familias de Virasoro, con vacunación y seguimiento de embarazo entre los servicios disponibles.