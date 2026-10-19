CONIN atiende gratis en Virasoro: controles para chicos de 0 a 4 años y embarazadas
La Unidad Pediátrica Móvil de CONIN estará los días 21, 22 y 23 de octubre en el Gimnasio Municipal. Habrá controles pediátricos y nutricionales, vacunación y seguimiento de embarazo, sin costo.
Por WebMaster 1 min de lectura21 visualizaciones
La Unidad Pediátrica Móvil de CONIN llega a Gobernador Virasoro los días 21, 22 y 23 de octubre con atención gratuita en el Gimnasio Municipal Dr. Mario Bernabé Aquino.
Quiénes pueden atenderse
- Niños de 0 a 4 años: controles médicos y nutricionales.
- Embarazadas: control de embarazo, durante la mañana.
- Vacunación: disponible para quienes concurran.
La atención será por la mañana de 9 a 12 y por la tarde de 14 a 17.
Qué llevar
Para ser atendidos, las familias deben presentar:
- DNI del niño o niña.
- DNI del tutor.
- Libreta de vacunación.
La propuesta apunta a acercar controles de salud y nutrición a las familias de Virasoro, con vacunación y seguimiento de embarazo entre los servicios disponibles.
Comentarios
Ingresá para comentar — leer es gratis, comentar también.
Todavía no hay comentarios. Sé el primero en opinar.
Notas relacionadas
Deportes
Ayala ganó el Correntino de Mountain Bike con el brazo fracturado
18 de octubre de 2026 · 06:03 ayer 403 visualizaciones
Economia
Las Marías, la yerbatera de Virasoro que ya tiene un CEO de la cuarta generación
15 de octubre de 2026 · 06:00 hace 4 días 241 visualizaciones
Politica
Kaliniak: "Virasoro creció sin planificación y hay que ordenarlo"
13 de octubre de 2026 · 22:07 hace 5 días 543 visualizaciones
Economia
Quebró Linor, gigante misionero de pallets de madera
12 de octubre de 2026 · 10:32 hace 6 días 713 visualizaciones