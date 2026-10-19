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Salud

CONIN atiende gratis en Virasoro: controles para chicos de 0 a 4 años y embarazadas

La Unidad Pediátrica Móvil de CONIN estará los días 21, 22 y 23 de octubre en el Gimnasio Municipal. Habrá controles pediátricos y nutricionales, vacunación y seguimiento de embarazo, sin costo.

Por WebMaster 1 min de lectura21 visualizaciones
Foto: David McElwee / Pexels
Foto: David McElwee / Pexels

La Unidad Pediátrica Móvil de CONIN llega a Gobernador Virasoro los días 21, 22 y 23 de octubre con atención gratuita en el Gimnasio Municipal Dr. Mario Bernabé Aquino.

Quiénes pueden atenderse

  • Niños de 0 a 4 años: controles médicos y nutricionales.
  • Embarazadas: control de embarazo, durante la mañana.
  • Vacunación: disponible para quienes concurran.

La atención será por la mañana de 9 a 12 y por la tarde de 14 a 17.

Qué llevar

Para ser atendidos, las familias deben presentar:

  • DNI del niño o niña.
  • DNI del tutor.
  • Libreta de vacunación.

La propuesta apunta a acercar controles de salud y nutrición a las familias de Virasoro, con vacunación y seguimiento de embarazo entre los servicios disponibles.

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